وزير السياحة: لن نقدم مشروبات “الكحول” في ‎السعودية

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أكد وزير السياحة “أحمد الخطيب”، أن المملكة العربية السعودية لن تقدم مشروبات “الكحول” للسياح على أراضيها.

تصريحات “الخطيب” جاءت خلال مقابلة مع شبكة بلومبيرغ، حيث سُئل سؤالا نصه: “هناك هوس في الغرب بالكحول وهوس بالحصول على كأس نبيذ مع وجبة العشاء سؤالي لك هل يغير ذلك شيئا بالنسبة للسياحة؟ هل تعتقد أن تقديم الكحول في السعودية سيغير ماديا الأرقام بالنسبة للسياحة؟”

وأجاب الوزير قائلا: “سأخبرك بشي، للآن لم نواجه تحديات، أنا اتفق تماما معك الكحول مهمة، ولكن قررنا عدم توفيرها، وللآن الناس يأتون يكتشفون المملكة العربية السعودية ويأتون للأعمال وللترفيه ولأسباب دينية ولم يشتكوا فهم يتمتعون بأمور مقدمة أخرى مثل الطعام والتجارة والضيافة والثقافة وآمل أن يستمر هذا..”