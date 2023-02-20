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وزير السياحة: نعمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 8:27 صباحًا

المناطق_الرياض

قال وزير السياحة أحمد الخطيب إنه تم العمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الخطيب وفقا لتغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” إن الخطة تشمل إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان.

وأوضح الخطيب “التقيت رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة، واطلعنا على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان”.

ولفت إلى أن أن الوزارة تضع في أولوياتها الموازنة بين رفع جودة قطاع الضيافة وبين تمكين القطاع الخاص من خلال وضوح التشريعات والحلول التمويلية.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 20 فبراير 2023 - 8:27 صباحًا
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shimaa mohamed

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