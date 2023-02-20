وزير السياحة: نعمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين

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قال وزير السياحة أحمد الخطيب إنه تم العمل على خطط لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف الخطيب وفقا لتغريدات نشرها على حسابه في “تويتر” إن الخطة تشمل إعادة تأهيل وتشغيل 9000 غرفة فندقية لقطاع الضيافة في المدينة لتدخل السوق قبل شهر رمضان.

وأوضح الخطيب “التقيت رجال الأعمال ومشغلي قطاع الضيافة في المدينة المنورة، واطلعنا على جاهزية فنادق المدينة لاستقبال الزوار والمعتمرين في موسم رمضان”.