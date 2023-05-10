وزير السياحة: نهدف لتوطين وتوظيف الكوادر الوطنية

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أكد وزير السياحة أحمد الخطيب أنهم يهدفون إلى توطين وتوظيف الكوادر الوطنية في منظومة القطاع السياحي.

وأوضح خلال اللقاء الافتراضي السابع الذي عقده مع المهتمين والعاملين في القطاع السياحي، سعي الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات، وضرورة التزام المنشآت بالتراخيص اللازمة.

واستعرض الاجتماع أبرز نتائج أداء القطاع السياحي، مع مناقشة أبرز مستجداته، من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي، في الجلسة الحوارية لمناقشة تعاون القطاع الخاص والحكومي لتسريع المشاريع النوعية في القطاع السياحي، تعاونهم بشكل وثيق مع القطاع الخاص لتطوير البيئة الاستثمارية واستدامتها؛ وذلك للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.