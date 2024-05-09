وزير السياحة يرحب بإعلان فنادق حياة العالمية توسعها في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة

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استقبل معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة فنادق حياة العالمية توم بريتزكر .

ورحب معاليه خلال الاستقبال بإعلان الشركة توسعها في المملكة ببناء فنادق جديدة لترفع طاقاتها من 1700 غرفة إلى 5000 غرفة خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيراً إلى إسهام ذلك في تعزيز البنية التحتية السياحية في المملكة.

كما تم خلال الاستقبال استعراض فرص مساهمة سلسلة فنادق حياة في تدريب وتوظيف الكوادر السعودية من شباب وشابات الوطن، في ظل جهود الوزارة المتواصلة لتمكين أبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي.

وأوضح معالي وزير السياحة، أن استقطاب الوزارة للفنادق العالمية ذات الخدمات المتميزة مثل “فنادق حياة”، يأتي في ظل التزام المملكة بتطوير القطاع السياحي ليقدم خدمات ذات طراز عالمي، حيث تستهدف زيادة عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 550 ألف غرفة بحلول عام 2030م، وذلك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة للوصول إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030، وزيادة إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%، في ظل الازدهار والتطور الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.

من جهته، أشاد السيد توم بريتزكر رئيس مجلس إدارة شركة فنادق حياة العالمية، بالتطور الذي تشهده المملكة في البنية التحتية لقطاع السياحة، مشيراً إلى أن التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المملكة للمستثمرين شجعت الشركة على التوسع في الوجهات السياحية المتعددة بمناطق المملكة.