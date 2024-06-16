وزير السياحة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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رفع معالي وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي منظومة السياحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشاد بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على سلامة الحجاج وتقديم الخدمات والتسهيلات ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، مثمناً الجهود المبذولة من قطاعات الدولة كافة في سبيل إنجاح موسم الحج هذا العام.

وسأل معاليه المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله-، باليُمن والخير والبركات.