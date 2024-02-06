وزير السياحة: 27 مليون سائح قدموا للمملكة وأنفقوا 100 مليار ريال خلال عام 2023

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كشف وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن القطاع السياحي في المملكة حقق هدف 100 مليون سائح في العام 2023، 77 مليونا من الداخل و27 مليونا من الخارج وأنفقوا 100 مليار ريال.

وأكد خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان «أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030»، ضمن أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن إستراتيجية ولي العهد الجديدة لـ2030 تستهدف الوصول إلى 150 مليون سائح، 80 مليونا من الداخل، و70 مليونا من الخارج.

وأوضح أن الدولة التزمت بتمويل برامج التدريب، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف شاب وفتاة في العام، منهم 15 ألفا تدربوا في أفضل المعاهد بالعالم للدخول في القطاع السياحي، منوهاً بدور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحسين مستوى الرواتب.

وأكد الخطيب استمرار رحلة تحسين البيئة التشريعية وتحفيز الاستثمار، حيث تم إنشاء صندوق التنمية السياحي الذي مول أكثر من 50 مشروعاً بقيمة تصل إلى 35 مليار ريال، الأمر الذي يجعل الاستثمار في القطاع السياحي من الأكثر جاذبية والأسهل بين دول العالم.