وزير الشؤون الإسلامية: افتخروا بقيادتكم لأنها قضت على المتطرفين والإرهابيين

قال الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية إن هذا الحراك العظيم الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقام على تنفيذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجب أن يفخر به جميع المواطنين في العالم بل المسلمين أجمع.

وأضاف أن هذا الحراك غير المياه الراكدة بعدما كان الإنسان مختطفا من فئات لا تخاف الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أنهم استغلوا هذا الدين لتدمير وتضليل الناس.

وأشار إلى أن الناس في الوقت الحاضر يعملون بجد وإخلاص وحرص للمحافظة على هذه المكتسبات، التي ما كنا نحلم بها في يوم من الأيام، لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وتوجيهات القيادة، والعمل الدؤوب من رجال مخلصين في هذا الوطن، ليس في مؤسسات الدولة فقط، وإنما هناك رجال علم، رجال الأعمال، رجال قلوبهم على هذا الوطن، وعلى هذه البلاد المباركة التي تحمل أعظم رسالة سماوية، رسالة التوحيد الخالص التي تعتق الناس من عبادة العباد الي عبادة رب العباد سبحانه وتعالي.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف أن الدين الإسلامي السمح مبني علي اليسر واللين والرحمة، وعدم التشدد والتعسف، وعدم استعمال صوت الدين أو صوت السلطه من أجل إرهاب الناس وترويعهم كما كنا نعيش في سنوات مضت.

وأكد أن المملكه اليوم تحمل أعظم مشروع وهو نشر مبادئ الاعتدال والوسطية، وإظهار الدين بالوجه الواضح النقي الصافي الذي لا غبش فيه ولا ترويع أو إيذاء لأي مخلوق علي وجه الارض.