وزير الشؤون الإسلامية: الكاتب محمد آل الشيخ كشف زيف المبطلين

المناطق-متابعات

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، بوطنية وإخلاص الكاتب والمفكر محمد بن عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، وحرصه على سلامة وطنه وقيادته ومواطنيه.

ودعا آل الشيخ بالشفاء العاجل للمفكر السعودي الذي يعاني من عارض صحي، مؤكداً على أنه لم ير في الساحة العربية كاتب رأي وقف صامداً قوياً ثابتاً للدفاع عن الوطن وأمنه مثل الكاتب محمد بن عبداللطيف.

وشدّد على أنه حذر مراراً وتكراراً من الإخوانيين الصحويين، والغلاة المتطرفين، الذين ورّطوا الكثير من الشباب الذين هلكوا وأهلكوا الأبرياء بالتفجيرات والإرهاب.

ولفت إلى أنه الكاتب كان حريصاً على الدفاع عن وطنه وأمته في وقت تنمّر فيه كل حزبي بغيض، وصحوي دجال، امتطى أكتاف الحمقى والجهلة والمغفلين لهدم الأوطان وتشريد المواطنين والتهييج ضد الدولة، وخدعوا الأغنياء والنساء وسلبوا أموالهم تحت مسمى التبرعات التي تبخّرت إلى جيوبهم أو الحزب النتن.

وأضاف بأن هذا الكاتب المخلص لوطنه جابه تجار الفتنة والغلاة والمتطرفين والإرهابيين وحذّر منهم بشجاعة وقوة وصبر وثبات، حيث جابههم بالحجة والبرهان والرأي الذي وجدنا الجميع الآن رجع له، بعد أن انكشف زيف المبطلين.