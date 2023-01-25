وزير الشؤون الإسلامية: انتهى وقت المهيّجين والمتاجرين بالدين بلا رجعة.. ولدينا دعاة على مستوى متميز جداً

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قال وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ إن وقت المتاجرين بالدين انتهى بلا رجعة، ويوجد الآن دعاة على مستوى متميز يخافون الله ويتقوه وعندهم علم غزير.

وأوضح عبد اللطيف آل الشيخ قائلا: ” المنابر الدعوية أصبحت مضبوطة بنسبة 100%، والآلاف مسموح لهم بتأدية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن”.

وأردف: “انتهى وقت المهيجين والمتاجرين بالدين والمصارعين والمتربصين بالدعوة”.

واستطرد: “الآن الدعاة على مستوى متميز ولديهم علم غزير حريصين على تقديمه لخدمة ورفعة الوطن”.