وزير الشؤون الإسلامية: على العلماء تعليم الشعوب حقيقة الإسلام

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التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الثاني من أيام التشريق بمكتبه في مقر الوزارة بمشعر منى بعشرين شخصية عالمية من المستضافين ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1444ه الذي تنفذه الوزارة، ويستضيف 4951 حاج وحاجة من 92 دولة من مختلف دول العالم .

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة التي تكن كل تقدير ومحبة للمسلمين بالعالم، مؤكد أن البرنامج هي ثمرة من عقد فريد للجهود العظيمة التي يكنها الملك لأشقائه الذين يحجون كل عام على نفقته الخاصة وتتشرف الوزارة بالإشراف على تنفيذه توجيهاته الكريمة.

ونوه بالعمل المتقن والدعم المنقطع النظير الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهماالله- لتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن وإطلاق بالمشروعات الضخمة التي جعلت رحلة الحج ميسرة وسيكتب التاريخ بمداد من ذهب هذه الجهود العظيمة لهذه الدولة .

وبين آل الشيخ أن على العلماء دور كبير لنشر رسالة الإسلام السمح القائمة على الوسطية والاعتدال دون تكلف ولا تشدد ، منوها بدور العلماء في محاربة الأفكار المتطرفة وكل من يحاول تسيس الإسلام لمصالحة الخاصة، موجها لهم النصائح بأن يبينوا أبناء شعبهم حقيقة الإسلام وبيان أركانه وتعليمهم أمور الدين والمعاملات خاصة ما يتعلق بالحج وأنه لا يجب إلا على المستطيع.

من جانبهم، أشاد المستضافون في البرنامج بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين ، والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، و أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات وجهود مقدمة لهم منذ وصولهم وخلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة واطمئنان.