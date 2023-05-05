وزير الشؤون الإسلامية: لا نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين.. وسنقف سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب و التطرف

المناطق_الرياض

قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ ، إن الوزارة ستكون صدا منيعا ضد الإرهاب والتطرف.

وأضاف في كلمة له اليوم الجمعة، إن الوزارة ستقف ضد كل من يحاول أن يمتطى الدين للوصول إلى الدنيا، أو الوصول للسياسة أو تقليب الوطن، سواء في المملكة أو في أي بلد بالعالم.

وأكد أن الوزارة لن تقبل كذلك من يمتطى الدين من أجل الإساءة للبشر أياما كان، حتى ولو كان من غير المسلمين، مشددا على ضرورة التمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة وفق فهم السلف الصالح.

وتابع :ندعو المواطنين التقيد بعقيدتنا عقيدة الاعتدال والوسطية وهناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا”.

ولفت إلى أن الوزارة لا نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين ، وسنقف سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف.