وزير الشؤون الإسلامية: نيل ولي العهد للقب العالمي مفخرة للعرب والمسلمين

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن نيل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء لقب القائد العربي الأكثر تأثيراً لعام 2022 وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية مفخرة لكل عربي ومسلم.

جاء ذلك في تغريدة للوزير ” آل الشيخ ” عبر حسابه بتويتر قال فيها: ” نيل سمو سيدي القوي الأمين ‫ولي العهد‬ لقب القائد العربي الأكثر تأثيراً لعام 2022 وفق استطلاع للرأي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية مفخرة لكل عربي ومسلم”.

وبين ” آل الشيخ ” أن سموه منذ تسنّم موقعه وليًّا للعهد وهو الأكثر عالميًا تأثيرًا وتميزًا بعطاءاته، مختتمًا تغريدته بالدعاء أن يحفظه الله ذخرًا للإسلام والمسلمين،ولوطننا الغالي.

جدير بالذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يحتفظ للعام الثاني على التوالي بلقب القائد العربي الأكثر تأثيراً وفق استطلاع الرأي الذي أجرته قناة RT الناطقة بالعربية، والتي دأبت على إجرائه كل عام.