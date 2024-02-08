وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يدشن المخيم الدعوي بمحافظة شقراء

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دشن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم , المخيم الدعوي الذي تنظمه الوزارة ممثلة بوكالة الدعوة والإرشاد في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتنطلق فعالياته يوم السبت الــ29 رجب لمدة ثلاثة أيام، ويشتمل على مجموعة من المحاضرات والكلمات الدينية والدعوية والفعاليات الثقافية والترفيهية.

وشاهد معاليه عرضاً توضيحياً عن أهداف المخيم الدعوي وأبرز المناشط والفعاليات التي سيتم تنفيذها.

ونوه الدكتور آل الشيخ بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الحكيمة -أيدها الله- ، وأسهم في تميز مخرجات العمل الدعوي داخل المملكة وخارجها، والخدمات المقدمة لبيوت الله.

وأكد أهمية الدور الذي يقدمه الدعاة من خلال مشاركتهم في برامج وفعاليات هذا المخيم الدعوي لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والانتماء للوطن وولاة الأمر.

يذكر أن المخيم الدعوي يهدف إلى المحافظة على القيم والأخلاق وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتحذير من الجماعات الضالة والتيارات المخالفة.