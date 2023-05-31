وزير الشؤون الإسلامية ومفتي جمهورية أوغندا يوقعان مذكرة تفاهم

المناطق_واس

وقع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في محافظة جدة اليوم ، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية مع المجلس الأعلى الإسلامي في جمهورية أوغندا.

وتنص المذكرة التي وقعها من الجانب الأوغندي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والمفتي العام لجمهورية أوغندا الشيخ شعبان رمضان موباجي، على تعاون الطرفين في مجال التعريف بالإسلام، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة من خلال تبادل زيارة العلماء والدعاة، إلى جانب المشاركة في المناسبات والمؤتمرات والندوات في مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد التي تقام في البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والكتب والبحوث والمطبوعات والمواد الإعلامية في مجال الدعوة الإسلامية والإرشاد، وعقد مؤتمرات وندوات تدريبية مشتركة للخطباء والأئمة والدعاة العاملين في مجال الشؤون الإسلامية.

كما نصت المذكرة على أن يتعاون الطرفان في مجال المساجد، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بعمارة المساجد وصيانتها وترميمها وعقد جلسات عمل مشتركة في مجال عمارة المساجد وتبادل الخبرات في إعداد منسوبي المساجد وتدريبهم وتأهيلهم.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى أنه سيتم تزويد المجلس الأعلى الإسلامي بأوغندا بـ 100 ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من القرآن الكريم، إلى جانب المساعدة في نشر الدعوة الإسلامية على المنهج الوسطي المعتدل، مبينًا أن الإتفاقية ستعمل على نشر التسامح ونبذ العنف والغلو والتطرف ودفع أسباب الفتن.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي والمفتي العام لجمهورية أوغندا، أن المملكة رائدة العالم الإسلامي وجهودها كبيرة في خدمة المسلمين، لافتًا النظر إلى أن توقيع الإتفاقية سينعكس أثره على مسلمي أوغندا الذين يكنون للمملكة العربية السعودية كل التقدير.