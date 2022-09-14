وزير الشؤون الإسلامية يترأس وفد المملكة في مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بكازاخستان

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بدأ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس الثلاثاء، زيارته الرسمية لجمهورية كازاخستان لرئاسة وفد المملكة في أعمال الدورة السابعة لمؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية بجمهورية كازخستان، الذي تشارك به المملكة، إلى جانب 100 وفد من 60 دولة حول العالم يمثلون الديانات العالمية والتقليدية.

وتأتي الزيارة تلبية للدعوة الرسمية من فخامة رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف، للمشاركة بأعمال المؤتمر الذي يقام بالعاصمة نور سلطان خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر الجاري، حيث سيناقش في جلسته العامة “دور زعماء الأديان العالمية والتقليدية في تطوير البشرية روحياً واجتماعياً في مرحلة ما بعد الجائحة”.

الجدير بالذكر أن مشاركة المملكة في أعمال المؤتمر تأتي تماشياً مع الدور الريادي الذي تضطلع به في ريادتها للعالم الإسلامي وتجسيداً لرسالتها السامية في نشر التسامح والوسطية والاعتدال والوئام في العالم.