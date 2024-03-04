وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عددًا من المساجد بالمدينة المنورة

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تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , اليوم, عددًا من المساجد في منطقة المدينة المنورة شملت مسجد الخندق والقبلتين وسيد الشهداء والجمعة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة لقاصديها، وذلك على هامش زيارته الحالية للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة المختلفة.

واطلع على التجهيزات والاستعدادات التي قام بها فرع الوزارة بالمنطقة عبر شركات الصيانة والتشغيل، وتوفير المستلزمات المطلوبة لضمان راحة المصلين، استعدادًا لموسم رمضان، والتقى عددًا من المسؤولين.

وشدّد معاليه على مضاعفة الجهود حتى يؤدي المصلون الصلوات في جو إيماني، وتوفير كل الخدمات لهم.