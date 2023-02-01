وزير الشؤون الإسلامية يتفقد فرع الوزارة بالرياض

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تفقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم, مقر فرع الوزارة بمنطقة الرياض، اطلع خلالها على سير العمل وأبرز الخدمات والمبادرات التي تم تقديمها في إطار الخدمات المقدمة لبيوت الله وما يحقق رسالة الوزارة.

وعقد معاليه لقاءً بمديري الإدارات بالفرع وعدد من الدعاة والداعيات ومنسوبي الفرع، أكد خلاله أهمية متابعة المساجد والتأكد من قيام شركات الصيانة والنظافة بالدور المناط بها، كذلك تفعيل البرامج الدعوية والإرشادية ومتابعة المشاريع التي تنفذها الوزارة، وكل ما يُحقّق تطلّعات القيادة الحكيمة في العناية ببيوت الله وتقديم أرقى الخدمات لها.

بعد ذلك زار ركن المبادرات التطوعية بالفرع واطلع على ما يضمه من منجزات وبرامج ومبادرات إدارات التطوع، كما زار ركن الدعوة وشاهد المناشط الدعوية التي يقدمها.