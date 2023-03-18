وزير الشؤون الإسلامية يتفقَّد مقر المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن الكريم

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أكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن مسابقة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تسجل ضمن المسابقات الكبرى التي تعنى بحفظ كتاب الله تعالى في المملكة.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها معاليه أمس للتصفيات النهائية للمسابقة في دورتها الرابعة والعشرين، المقامة بفندق بمدينة الرياض، التقى خلالها بالمحكمين والمتسابقين واطمأنَّ على سير المسابقة.

وقال معاليه: “إن هذه المسابقة تحظى بعناية واهتمام خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ العهد -حفظهما الله- لتشجيع أبناء وبنات المملكة على حفظ كتاب الله الكريم، من خلال تهيئة الفرصة لهم بالمشاركة والدخول في هذه المسابقة الكبرى”، مبينًا توظيف التقنية الحديثة في تحكيم المسابقة؛ للتنظيم وتسهيل الإجراءات، كفرز الأرقام وغيرها من الأعمال شبه الفنية.

وأشار معاليه إلى أن عدد المتسابقين والمتسابقات الذين دخلوا التصفيات الأولية أكثر من 3000 مشارك ومشاركة في هذا العام، تأهل منهم للتصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات يتنافسون على أفرع المسابقة الستة، حيث يبلغ مجموع الجوائز أكثر من ثلاثة ملايين ريال، ويشارك في تحكيم المسابقة خمسة محكمين وخمس محكمات، مؤهلين في علوم القرآن الكريم وحفظه وتجويده.