وزير الشؤون الإسلامية يجتمع بمسؤولي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة

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عقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء يوم أمس بمكتبه في محافظة جدة، اجتماعاً بمسؤولي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة.

وناقش الاجتماع استعدادات الإدارة واستعراض منجزاتها وأبرز أعمالها وبرامجها لموسم حج هذا العام 1445هـ، واستعراض أبرز منجزات الإدارة في الأربع سنوات الماضية، ومهام الإدارة خلال موسم الحج القادم.

ونوَّه معاليه بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الرشيدة -أيدها الله -لتحقيق أهدافها ورسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وبيوت الله ومرتاديها، والدعوة إلى الله وفق ما جاء في الكتاب والسنة، ونفع الناس وتبصيرهم وفق المنهج الوسطي المعتدل، ونبذ التطرف والتصدي للغلو.

وشدد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الاجتماع على الرقي بالخدمات التي تقدمها الوزارة لأداء رسالتها وإنجاحها على الوجه الأكمل لخدمة الوطن والمواطن.