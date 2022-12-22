وزير الشؤون الإسلامية يدشِّن مؤتمر “خير أمة” بمدينة بالي الأندونيسية

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دشَّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بمدينة بالي الأندونيسية اليوم، مؤتمر دول آسيان بعنوان “خير أمة” برعاية وحضور دولة نائب رئيس الجمهورية الإندونيسي البروفيسور معروف أمين،وتستمر أعمال المؤتمر يومين ،بمشاركة 130 شخصية إسلامية وفكرية من ممثلي الأديان من 10 دول في جنوب شرق آسيا .

وقال معالي الوزير بهذه المناسبة: “بسم الله وعلى بركة الله نرفع راية مؤتمر دول آسيان “خير أمة“ من مدينة بالي في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، ونرجو من الله -عزَّ وجلَّ- أن يكون هذا المؤتمر منطلقاً لنشر رسالة الوئام والمحبة والتسامح وإبراز خيرية الأمة الإسلامية “،راجياً أن يكون هذا المؤتمر سبب خير وصلاح وسلام، ونشر للوسطية والاعتدال،ونبذ للتطرف والإرهاب.