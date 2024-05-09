وزير الشؤون الإسلامية يدشّن اللقاء الأول للقيادات بفرع الوزارة بمنطقة جازان

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دشّن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، اللقاء الأول للقيادات بفرع الوزارة بمنطقة جازان، بحضور وكلاء الوزراء ومديري الإدارات، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أسامة بن زيد المدخلي.

ويشمل اللقاء تنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للقيادات ولقاءات وبرشورات تفاعلية تستهدف منسوبي فرع الوزارة بمنطقة جازان.

ونوه معاليه بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الرشيدة لتحقق رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة بيوت الله والدعوة إليه، ونشر قيم الإسلام السمحة، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وفق ما جاء في الكتاب والسنة، مشدداً على أهمية استشعار الجميع المسؤولية الملقاة على عواتقهم والإخلاص في ما يقومون به من أعمال لخدمة دينهم وقيادتهم وأبنائهم ووطنهم، موضحاً ذلك بالعمل على الدعوة إلى الله وفق ما جاء في الكتاب والسنة، والوسطية والاعتدال، والتحذير من الغلو والتطرف ومتابعة المساجد وشؤونها.

ويأتي تدشين هذا اللقاء ضمن زيارة معاليه لتفقد قطاعات الوزارة بمنطقة جازان، والاطلاع على المشاريع المنفذة وعلى سير العمل وتطويره، والنهوض به بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030.