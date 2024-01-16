وزير الشؤون الإسلامية يرد على من يتهمه بتعمد إثارة الجدل من خلال بعض تصريحاته ومواقفه

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور “عبداللطيف آل الشيخ”، أن المواطن السعودي يجب أن يتخذ من ولاة الأمر قدوة في كافة المجالات.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “في الصورة”، أنه لا يسعى بأي حال من الأحوال لإثارة الجدل حول تصريحاته أو تصرفاته، وإنما يتعامل مع الناس بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة التي انطوت على كل معاني الإنسانية.

وأوضح أن من ينتقد تصرفاته أو تصريحاته هم قلة ممن وصفهم بأنهم منحرفين عن الطريق السليم الذي رسمه الشرع وأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم.