وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج 1444هــ

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رفعَ معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ،التهنئةَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود،ولصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز،وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ، سائلا الله أن يجزي القيادة الرشيدة -حفظها الله- خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

وأكد معاليه أن ما تحقق من نجاح في موسم الحج هذا العام هو امتدادٌ للنجاحات المتواصلة التي تدير فيها المملكة منظومة الحج بكل احترافية،منوهاً إلى أن المملكة منذ تأسيسها سخرت جميع الإمكانيات وبذلت مئات المليارات لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأشاد معالي وزير الشؤون الإسلامية بالدعم غير المحدود الذي تجده مختلف قطاعات الدولة من لدن خادم الحرمين الشريفين،والمتابعة الدؤوبة من سموِّ وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء الذي وقف هذا العام على خدمة الحجاج وأشرف على ما يقدم لهم من خدمات متقنة في موسم استثنائي تزامن مع عودة الأعداد الطبيعية للحجاج من مختلف أنحاء العالم بعد انتهاء جائحة كورونا.

كما رفعَ معاليه شكرَه لخادمِ الحرمين الشريفين ووليِّ عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم والمساندة لجميع أعمال وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية التي تخدم الحجاج والمعتمرين،التي حققت هذا العام أرقاماً قياسية أسهمت في التسيير على ضيوف الرحمن وإرشادهم إلى أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ودعا معالي وزير الشؤون الإسلامية في ختام تصريحه اللهَ القديرَ أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين،وسموَّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله-، سأئلاً الله أن يُديم على المملكة وجميع بلاد العالم الأمن والنماء والتقدم والازدهار.