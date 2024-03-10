وزير الشؤون الإسلامية يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، باسمه و نيابة عن منسوبيه التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظهما الله ــ، والشعب السعودي الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونوه معاليه بالجهود العظيمة والخدمات الجليلة التي تبذلها القيادة الرشيدة لخدمة بيوت الله والعناية بها، وتوفير كل أسباب الراحة والطمأنينة والسلامة كي يؤدي المصلين عباداتهم بكل يسر وخشوع، سائلاً المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم ينعمون بموفور من الصحة والعافية، ويديم على مملكتنا الغالية قبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وأشاد معاليه بما تجده الوزارة من دعم غير محدود من قيادة هذه البلاد المباركة لكل برامجها وأعمالها الدعوية والتوعوية في داخل المملكة وخارجها، كإقامة برامج تفطير الصائمين وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور على المسلمين في العديد من دول العالم، وإقامة البرامج الوعظية في مختلف مناطق المملكة والتي تحث الناس وتوعيهم لاستغلال هذا الشهر المبارك بكثرة الأعمال الصالحة، وتهيئة المساجد والجوامع بجميع الخدمات ليؤدي المصلين عباداتهم بكل يسر وخشوع وطمأنينة، وطرح الفرص التطوعية خلال هذا الشهر الفضيل لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع للمساهمة بالأعمال التطوعية وكسب الأجر في هذه الأيام المباركة، راجياً الله ــ عزوجل ــ أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.