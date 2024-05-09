وزير الشؤون الإسلامية يزور إدارة المساجد بمحافظة العارضة بجازان

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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العارضة يرافقه وكلاء الوزارة وعدد من مديري الإدارات، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ أسامة المدخلي وذلك على هامش زيارته الحالية لمنطقة جازان.

واطلع معاليه على سير العمل في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة وأبرز الإنجازات التي حققتها، كما التقى منسوبي الإدارة، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، حيث وجّه معاليه بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة وكاملة الخدمات لتعين الموظف على أداء عمله على أكمل وجه وذلك تجسيدًا لرسالة الوزارة السامية في خدمة المساجد ومنسوبيها والدعوة إلى الله من خلال البرامج والفعاليات المختلفة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات متعددة لمعاليه على جميع فروع الوزارة وقطاعاتها المختلفة في جميع مناطق المملكة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بهدف التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف المناطق والمحافظات.