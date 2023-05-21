وزير الشؤون الإسلامية يزور المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة المغربية

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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة في المملكة المغربية، ضمن برنامج زيارته الحالية لمملكة المغرب الشقيقة.

واطلع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على مرافق المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة في المملكة المغربية، واستمع إلى شرح عن المجلس العلمي وما يقوم به من مهام علمية لخدمة العمل الإسلامي، كما اطلع على أبرز إنجازاته وأعماله.

وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي بمدينة طنجة المغربية محمد كنون، أن هذه الزيارة تأكد العلاقة المتينة بين قيادة البلدين أولاً، وبين الشعبين الشقيقين من محبة وأخوة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تعكس أهمية العمل جديًا ومستقبلياً في التعاون والإخاء بين العلماء بالمملكتين من أجل نشر دين الله في صورته النقية بعيدًا عن التشويه أو التحريف.