وزير الشؤون الإسلامية يزور مجمع الملك فهد الثقافي والاجتماعي بمحافظة عيون الجواء

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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، مجمع الملك فهد الثقافي والاجتماعي بمحافظة عيون الجواء.

وقد تجول معاليه في مرافق المجمع الذي تبلغ مساحته 60 ألف متر مربع، ويشتمل على جامع يتسع لـ 11 ألف مصلٍ ومصلية، ويشكل 35% من مساحة المجمع، حيث تم تهيئته بما يحتاجه من دورات مياه وسلالم كهربائية ومصاعد تسهل على المصلين الوصول إلى الجامع من جميع جهاته, كذلك مكتبه عامة ملحق بها قاعة محاضرات تتسع لـ 200 شخص ونادٍ رياضي مجهز بالكامل، بالإضافة إلى عدد من المرافق الإضافية الأخرى.

وأكد الدكتور آل الشيخ أهمية المجمع الذي وصفه بالمعلم الإسلامي الكبير الذي يتوج جهود القيادة الرشيدة في خدمة بيوت الله والعناية بها، مشيراً إلى أهميته في تبصير المجتمع بأمور دينهم وخدمة أهالي المحافظة وتوثيق الروابط المجتمعية فيما بينهم.