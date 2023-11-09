وزير الشؤون الإسلامية يزور مسجد الأطاولة التاريخي بمنطقة الباحة

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زار معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، والوفد المرافق له، مسجد الأطاولة التاريخي بالباحة، وذلك ضمن زيارته الحالية للمنطقة.

واطّلع على مرافق المسجد, مستمعاً إلى شرح عن تاريخه، والمراحل التي مر بها.

وأثنى معاليه على الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو ولي العهد – حفظه الله -، في سبيل العناية ببيوت الله التاريخية بالمملكة عبر مشروع تطوير المساجد التاريخية, الذي كان له الأثر الكبير في الحفاظ على الهوية العمرانية لهذه المساجد, مشيراً إلى أنه يمثل فخراً واعتزازاً لأبناء هذه البلاد بتاريخهم الإسلامي.

يذكر أن مسجد الأطاولة جرى تطويره ضمن المرحلة الأولى من مشروع ولي العهد لتطوير المساجد التاريخية وتقام الآن فيه الصلوات الخمس ويقع في قرية الأطاولة التي كان يقام فيها سوق ربوع قريش ويعد أكبر المساجد التاريخية بالمملكة.