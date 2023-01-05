وزير الشؤون الإسلامية يستقبل أمين عام جمعية أهل الحديث في بريطانيا

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمقر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، أمس، أمين عام جمعية أهل الحديث في بريطانيا الشيخ محمد حبيب الرحمن والوفد المرافق له.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء أن المملكة تقوم على خدمة الإسلام والمسلمين وتعنى ببيت الله الحرام والمشاعر المقدسة من خلال تسخير جميع إمكانياتها كل عام في تطوير البنية التحتية بأحدث الوسائل المتقدمة لخدمة الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة.

من جانبه، أشاد أمين عام جمعية أهل الحديث في بريطانيا بجهود المملكة في نشر الدين القيم وخدمة ضيوف الرحمن.