وزير الشؤون الإسلامية يستقبل الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , اليوم بمقر الوزارة ، الأمين العام لإدارة أوقاف صالح الراجحي عبدالسلام الراجحي، لمتابعة ومناقشة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وإدارة الأوقاف، الهادفة لتعميق الشراكة مع القطاع غير الربحي لدعم برامج ومشاريع الوزارة لتحقيق رسالتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وناقش اللقاء أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي 2022م، من بنود اتفاقية التعاون المشترك ، والاطلاع على المشاريع والبرامج التي نفذتها الوزارة في الداخل والخارج إلى جانب متابعة عمل وتسيير البنود الخاصة بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين.