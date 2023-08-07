وزير الشؤون الإسلامية يستقبل السفير الأمريكي المعين حديثاً لدى المملكة

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بالرياض اليوم , سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعين حديثاً لدى المملكة مايكل الن راتني.

واستعرض معاليه خلال اللقاء النقلات الكبيرة التي شهدتها المملكة في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في مختلف المجالات، لاسيما ما يتصل بنشر مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للكراهية والغلو والتطرف.

كما تطرق معاليه إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر ثقافة التسامح وإيضاح حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة عبر الزيارات الخارجية والمشاركة في المؤتمرات الدولية تماشياً مع الرسالة السامية التي تحملها المملكة وريادتها للعالم الإسلامي.

فيما أبدى السفير الأمريكي إعجابه بما رآه من تطور ونهضة وتحول كبير نحو الأفضل في المملكة بمختلف المجالات.