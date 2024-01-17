وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس البرلمان التايلندي

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه اليوم, معالي رئيس البرلمان في مملكة تايلند وان محمد نور ماتها والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد آل الشيخ خلال اللقاء الذي ناقش عددًا من المسائل المتعلقة بأحوال المسلمين في مملكة تايلند , أن قيادة المملكة الحكيمة تولي المسلمين في جميع أنحاء العالم بالعناية والاهتمام، وتسعى لنشر رسالة الإسلام السمحة الوسطية، التي تدعوا للمحبة والرحمة ونبذ الغلو والتطرف.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية خلال أشهر أقامت 73 منشطاً في مملكة تايلند، ومن ضمنها مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية، كما أن هناك مشاريع من هذه البلاد المباركة إلى مملكة تايلند سترى النور قريباً لخدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم التسامح والتعايش ونبذ العنف والكراهية.

بدوره أكد معالي رئيس البرلمان التايلندي اعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من أعمال كبيرة تخدم الإسلام والمسلمين والإنسانية بشكل عام، ونشر المنهج الإسلامي المعتدل , منوهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة للحرمين الشريفين وكذلك لضيوف الرحمن من تسهيلات وأعمال تساعدهم على أداء عباداتهم ونسكهم بيسر وسهولة.