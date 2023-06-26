وزير الشؤون الإسلامية يستقبل شخصيات إسلامية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج بمشعر منى

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة بمشعر منى مساء أمس، وفداً من كبار الشخصيات الإسلامية من العلماء والقضاة ورؤساء الجمعيات الإسلامية العالمية المستضافين ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ.

وأكد معاليه أن المملكة رعت شؤون الحجاج والمعتمرين وقدمت الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الجميع بأداء النسك في أجواء تعبدية آمنة، مشيراً إلى أن الحرمين الشريفين شهدا نهضة شاملة في هذه الحقبة التاريخية لهذه الدولة المباركة التي قامت منذ تأسيسها على ثوابت راسخة وفي مقدمتها شرف خدمة بيت الله الحرام وتعظيم شعائره.

واستعرض معاليه جانباً من الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بجهود القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن وإطلاق المشاريع الضخمة للتيسير عليهم وتوفير كل الخدمات وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

وخلال اللقاء عبر المستضافون عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على كريم الاستضافة في هذا البرنامج النوعي الذي يجسد حرص القيادة الحكيمة بالمملكة على خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم وإعانتهم على أداء المناسك.

وأشادوا بالجهود التي تقدمها الحكومة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، منوهين بالتطور الكبير في الخدمات المقدمة بالمملكة للحجاج في هذا العام الاستثنائي، والتي أسهمت في راحة ضيوف الرحمن وسهلت لهم تأدية المناسك بكل يسر وسهولة.