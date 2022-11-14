وزير الشؤون الإسلامية يستقبل نائب وزير الموارد البشرية للخدمة المدنية

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم، معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، وعددا من مسؤولي الوزارة.

وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي حول الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منصة “مسار” للترقيات، وآلية العمل عليها بعد تطويرها.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التواصل والتعاون بين الوزارتين؛ لتسريع عمليات الترقيات، ومراجعة بعض الصعوبات وإيجاد الحلول لها.

وأكد معالي الدكتور آل الشيخ، أهمية الدور التي تضطلع به وزارة الموارد البشرية في بناء القدرات المؤهلة وتحفيز المتميزين من الموظفين بما يتوافق مع مستهدفات الرؤية، منوهاً باهتمام ودعم القيادة الرشيدة لكل ما يسهم في تهيئة الكوادر الوطنية وبناء القوى البشرية للمشاركة في التنمية والبناء.

من جانبه، نوّه معالي نائب وزير الموارد البشرية بالجهود التي بذلتها الوزارة في العمل على منصة مسار، وتقديم مبادرة التوظيف التي تستهدف توظيف أكثر من 40 ألف من المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم في قطاعات الوزارة المختلفة خلال العاميين الماضيين ضمن الجهود التي تواكب بها الوزارة تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.