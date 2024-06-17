وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وفداً من إدارة الشؤون الدينية بالقوات المسلحة

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استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمقر الوزارة بمشعر منى، اليوم، المدير العام للإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة المشرف العام على معسكرات الشؤون الدينية بالمشاعر اللواء الدكتور مسفر بن حسن آل عيسى ووفداً من منسوبي إدارة الشؤون الدينية بوزارة الدفاع.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالدور الذي تؤديه الإدارة الدينية للقوات المسلحة خلال موسم حج هذا العام.

من جانبه ثمّن مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة ، التعاون المشترك بين الجهتين في تنفيذ البرامج والمناشط الدعوية المختلفة، وبما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال العناية ببيوت الله ومساجد المشاعر المقدسة والتوعية الإسلامية في الحج، وتبصير الحجاج بأحكام المناسك، ونشر الوسطية والاعتدال، إلى جانب تهيئة كافة السبل للتيسير على الحجاج ليتفرغوا لأداء المناسك بكل يسر وسهولة.