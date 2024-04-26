وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ

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عقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، بمكتبه بمحافظة جدة، اجتماعًا لمناقشة أعمال ومشاريع الوزارة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، بحضور وكلاء الوزارة ومديري عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة والأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة وعدد من المسؤولين.

وناقش معاليه أبرز المشاريع المنجزة التي مازالت قائمة إلى جانب سير أعمال تهيئة مرافق الوزارة وخدماتها ومساجد المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة، إلى جانب جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة، وكذلك أهمية طرح عدد من الفرص التطوعية خلال موسم حج هذا العام ومتابعة المشاريع الخاصة ومساجد المشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

واطلع على سير العمل في مشروع تهيئة وتلطيف الساحة الخلفية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، ومشروع تحديث وتطوير أنظمة التكييف في مسجد حجاج البر بمشعر منى، ومشروع العزل المائي والحراري على كامل سطح جامع (أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها)، ومشروع توريد وتركيب كاميرات ساحات الوضوء والساحات الخارجية للجامع بعدد (51 كاميرا) الذي تم الانتهاء منه، وكذلك مشروع استكمال استبدال وحدات التكييف في ميقات الجحفة برابغ، حيث بلغت تكلفة تلك المشاريع (13.439.228) مليون ريال، كما اطلع على أنظمة خدمة (واي ـ فاي) في مساجد المشاعر المقدسة التي تم الانتهاء من تحديثها لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية الحديثة التي تقدمها الوزارة خلال أيام الحج، مؤكدًا على أهمية إنجاز هذه المشاريع قبل موسم الحج لهذا العام.

وشاهد معالي وزير الشؤون الإسلامية أعمال الأمانة العامة للتوعية الإسلامية لموسم حج هذا العام 1445هـ ، حيث سيتم هذا العام العمل على تطوير البنية التحتية للهاتف المجاني بحيث يستقبل أكثر من 500 اتصال في وقت واحد وكذلك تم زيادة اللغات بالاتصال المرئي إلى 30 لغة وسيعمل بالمواقيت والمشاعر ومكة المكرمة، كما سيتم إضافة 50 شاشة إلكترونية هذا العام ليصبح عددها أكثر من 300 شاشة توزع في مساجد المشاعر والمنطقة المركزية تبث رسايل توعوية مترجمة بالغات عالمية.

كما اطلع معاليه على خدمة الرسائل النصية التي سيتم بثها لضيوف الرحمن والتي تحمل رسائل توعوية وإرشادية مترجمة بلغات عالمية مختلفة، إلى جانب ترشيح الدعاة لحملات الحج الذين سيتم اختيارهم ليرشدوا ضيوف الرحمن وتبصيرهم في أمور دينهم، وتعيين مترجمين بلغات عالمية يقومون بمرافقة الدعاة والعمل كذلك في خدمة الهاتف المجاني. وحث معالي الوزير آل الشيخ المسؤولين والعاملين لمضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.