وزير الشؤون الإسلامية يعقد اجتماعاً لاستعراض منجزات العمل الدعوي وخطته للعام 2024

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عقد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه اليوم , اجتماعاً لاستعراض منجزات العمل الدعوي في العام السابق 2023م وخطة العمل الدعوي للعام القادم 2024م، بحضور عدد من المسؤولين في الوزراة.

ونوه معاليه في بداية الاجتماع بالدعم الذي تجده الوزارة من القيادة الحكيمة -أيدها الله – , لتحقق أهدافها رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الإسلام السمحة وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وأكد أهمية القيام بواجب الدعوة إلى الله على بصيرة ونفع الناس وتبصيرهم وفق المنهج الوسطي المعتدل، ونبذ التطرف والتصدي للغلو.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية على تفعيل الرسالة الدعوية التي تواكب حاجة المجتمع من النصح والإرشاد وتطوير عمل الدعاة والوسائل التي تساهم في إنجاح مهامهم.