وزير الشؤون الإسلامية يفتتحُ التصفياتِ النهائيةَ لمسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن في دورتها الـ24

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افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -اليوم- التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ ( 24 ) التي تُنظمها الوزارة – ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم- بمشاركة (105) متسابقين ومتسابقات، وذلك بمدينة الرياض.

وعبَّر معاليه عن سعادته بأعمال التصفيات النهائية للمسابقة المحلية لجائزة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الرابعة والعشرين.

وقال الدكتور آل الشيخ: “لقد رأينا في التصفيات الأولية لهذه المسابقة، التي أقيمت في جميع مناطق المملكة الثلاث عشرة ما يثلج الصدر من التنافس الشريف للتأهل لهذه التصفيات النهائية، وقد بلغ عدد المنافسين من البنين والبنات في التصفيات الأولية أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة،واليوم – بمشيئة الله تعالى- تنطلق التصفيات النهائية بحضور النخبة المتميزة من أبنائنا وبناتنا المتأهلين وعددهم 105 من المتسابقين والمتسابقات بهمة عالية وطموح وقَّاد في سباق جميل وتنافس شريف؛ لنيل شرف الفوز في هذه المسابقة”، مبينًا أن الوزارة انتخبت عددًا من أصحاب الفضيلة المحكِّمين والمحكمات من أهل العلم والدراعة؛ ليتولوا مشكورين أعمال التصفيات النهائية لهذه المسابقة، في ظل الدعم الكبير والسخي من مقام خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده حفظهما الله.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتهيئة جميع الاستعدادات لهذه المسابقة، وتلبية الاحتياجات لجميع المتسابقين والمتسابقات، كما رصدت الجوائز المالية السخية للفائزين والفائزات في فروع المسابقة الستة، إذْ بلغ مجموعها أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

عقب ذلك افتتح أعمال التحكيم في مسابقة البنين رئيس لجنة التحكيم الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، كما افتتحت أعمال التحكيم في مسابقة البنات رئيسة لجنة التحكيم الدكتور نمشة بنت عبدالله الطوالة.

يذكر أن جلسات الاستماع للتصفيات النهائية انطلقت في اليوم الأول للبنين والبنات البالغ عددهم 19 متسابقًا ومتسابقةً من مختلف فروع المسابقة الستة، حيث تستمر إلى اليوم الـ 28 من شعبان الجاري.