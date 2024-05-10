وزير الشؤون الإسلامية يفتتح إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة فيفا

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افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أمس، مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد ودشن جامع قرضة ومسجد عثمان بن عفان بمحافظة فيفا، بحضور محافظ المحافظة المهندس صالح القحطاني، وشيخ قبيلة الداثري يزيد الفيفي، ووكلاء ومسؤولي الوزارة، والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان، وعدد من أعيان المحافظة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة، والاطلاع على سير العمل.

واطلع معاليه على مكونات المبنى المكون من طابقين، وأقسام الإدارة التي تضم إدارات المساجد والمراقبين والشؤون القانونية والقسم النسائي، كما يضم المبنى مركز الدعوة والإرشاد.

كما دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جامع قرضة ومسجد عثمان بن عفان – رضي الله عنه – الذي تم مراعاة جميع الجوانب الفنية والهندسية فيهما، حيث بُنيا على الطراز المعماري الحديث، وتم تجهيزهما بجميع الخدمات.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها ببيوت الله وعمارتها وصيانتها، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه لأعمال الوزارة في مختلف المجالات.