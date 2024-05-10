وزير الشؤون الإسلامية يفتتح المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء بمحافظة العارضة

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افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء التابع لمحافظة العارضة بمنطقة جازان، الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في المنطقة بالتعاون مع جمعية نجاة للدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة ستة أشهر في مساجد وجوامع محافظات الشريط الحدودي.

وتجول معاليه في المعرض المصاحب الذي يظم العديد من الأركان لجمعيات الدعوة والإرشاد المشاركة، وركناً للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وركن قوات الأفواج الأمنية، واستمع لشرح موجز عن المعروضات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة.

وألقى معاليه كلمة بين فيها أن المخيم الدعوي والبرامج الدعوية المصاحبة له ستسهم في توفير بيئة توعوية ودعوية شاملة تعمل على تثقيف وتوعية وحماية أفراد المجتمع من خطر المخدرات والتهريب، من خلال برامج دعوية وأنشطة اجتماعية تعزز الوعي والمسؤولية ورفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات والتهريب وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية لمكافحة المخدرات والتهريب وتعزيز الانتماء الوطني والأمن الفكري.