وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامع الفردوس في منطقة جازان

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افتتح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس الأربعاء، جامع الفردوس بمدينة جيزان بتكلفة اجمالية بلغت ١٠ ملايين ريال، وذلك ضمن زيارته الحالية للمنطقة.

وتجوّل معاليه بأرجاء الجامع ومرافقه، مستمعًا لشرح مفصل عن الجامع وما يشتمل عليه من مرافق وخدمات ومراحل إنشائه.

وأكد آل الشيخ أن المساهمة في بناء بيوت الله والعناية بها من الأعمال الصالحة التي ينال بها العبد الأجر والمثوبة، والمملكة منذ تأسيسها إلى يومنا هذا أولت بيوت الله عناية كبيرة حتى أصبحت رائدة ونموذجاً في بناء المساجد والعناية بها داخل المملكة وخارجها؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يكون لمن بناه الأجر والمثوبة وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها ورخاءها.

الجدير بالذكر أن مشروع جامع الفردوس بني وفق أحدث المواصفات والتصاميم المعمارية، ومن المشروعات التي تهدف لتمكين المواطنين من المساهمة في بناء بيوت الله وعمارتها وصيانتها، مما يشجع على أعمال الخير والنماء في هذه البلاد.