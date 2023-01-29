وزير الشؤون الإسلامية يكلِّف “العنزي” متحدثاً رسمياً للوزارة

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أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ – اليوم- قراراً إدارياً يقضي بتكليف عبدالله بن يتيم العنزي، متحدثاً رسمياً لوزارة الشؤون الإسلامية.

من جانبه، تقدَّم العنزي بالشكر والتقدير لمعالي الوزير على ثقته ودعمه المستمر، سائلاً الله التوفيق للعمل وفق توجيهات معاليه، وبما يخدم رسالة الوزارة السامية ويحقق أهدافها؛ مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة.

يذكر أن الإعلامي عبدالله العنزي من الكفاءات الوطنية، وقد شغل العديد من المناصب القيادية في مجال الإعلام بوزارة الشؤون الإسلامية.