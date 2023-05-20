وزير “الشؤون الإسلامية” يلتقي المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف المغربية بطنجة

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التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمدينة طنجة في المملكة المغربية اليوم, المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجهة طنجة وتطوان والحسيمة محمد السعيد الحراق.

ونوه معاليه خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها علماء المغرب ودعاته لخدمة الإسلام والعناية بالدعوة والحرص على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين الإسلامي, مشيراً إلى حرص المملكة وقيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون المشترك مع القيادات الدينية والثقافية والاجتماعية لنشر قيم التسامح والتصدي للكراهية والغلو وترسيخ مبدأ الوسطية والاعتدال.

بدوره استعرض المندوب الجهوي في مدينة طنجة الجهود العلمية والدعوية للأئمة والخطباء والمرشدين والمرشدات في مساجد المدينة، وعدد المساجد والمعاهد التعليمية التابعة للأوقاف التي يزيد عددها على 73 معهداً علمياً.

من جانب آخر زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، معهد محمد السادس للقراءات والدارسات القرآنية بالعاصمة المغربية الرباط، اطلع خلالها على التكوين الأساسي والمتخصص في مجال القراءات وتأهيل المختصين في مجال علوم القرآن، كما تجول في القاعات الدراسية ومكتبة المعهد، واستمع إلى شرح عن تاريخ المعهد ومراحله التاريخية، وأبرز إنجازاته وأعماله.

وأشاد معاليه بدور المعهد ورسالته في خدمة القرآن الكريم وعلومه وإسهاماته في العناية بالدراسات القرآنية، حاثاً على ترسيخ قيم القرآن في نفوس الناشئة.