وزير الشؤون الإسلامية يلتقي بمسؤولي اللجان العاملة للوزارة في الحج بمشعر منى

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التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مساء أمس بمسؤولي اللجان العاملة للوزارة في الحج لهذا العام، وذلك بمشعر منى.

ونوّه معاليه بالدعم والمساندة التي حظيت بها الوزارة من القيادة الرشيدة ــ أيدها الله ــ للقيام بواجبها المناط بها لخدمة ضيوف الرحمن والعناية بالمساجد والمواقيت وكل ما يتعلق برسالة الوزارة السامية، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كل خير على جهودهم ومتابعتهم ودعمهم لكافة قطاعات الدولة، لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار كي يؤدّوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وشدد معاليه خلال اللقاء على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين بالوزارة للقيام بواجبهم في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في مجال العناية بضيوف خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة المشاريع الخاصة بالمواقيت ومرافقها ومساجد المشاعر المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام.

ويأتي هذا اللقاء بهدف حث المسؤولين والعاملين لمضاعفة الجهد في جميع الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة في موسم حج هذا العام لكي يؤدي ضيوف الرحمن نسكهم بكل يسر وطمأنينة وفي أجواء إيمانية.