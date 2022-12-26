وزير الشؤون الإسلامية يلتقي رؤساء الجامعات الحكومية الإندونيسية المشاركين بمؤتمر آسيان

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التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ , في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا , اليوم ، بعدد من رؤساء الجامعات الحكومية الإندونيسية في مدينة بادانج على هامش مشاركتهم بالمؤتمر الدولي الثاني لدول آسيان “خير أمة”، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية لدول آسيان.

واستمع معاليه إلى شرح عن برامج ومناشط الجامعات الحكومية في جمهورية إندونيسيا، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه رؤساء الجامعات بالجهود التي تقدمها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في خدمة الشعب الإندونيسي وتقديم المنح الدراسية بالجامعات السعودية، التي استفاد منها آلاف الطلاب والطالبات في جمهورية إندونيسيا، مشيدين بالتطور الكبير في منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، وبنجاح تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية للمؤتمر الدولي آسيان الثاني، الذي حظي بمشاركة واسعة من العلماء والمفكرين، ورسخ الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في نشر الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والتطرف، وتعزيز الجوانب المهمة في خيرية الأمة الإسلامية التي ناقشها المؤتمر بجلساته وبيانه الختامي.