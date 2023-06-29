وزير الشؤون الإسلامية يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

المناطق_واس

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه بمقر الوزارة بمشعر منى ،اليوم، كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج لهذا العام 1444هـ من المفتين والعلماء ورؤساء الجامعات والجمعيات الإسلامية في عدد من دول العالم.

وأكد معاليه أن المملكة العربية السعودية تتشرف بخدمة ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، وخدمة هذه الأماكن المقدسة ، منوها بدور العلماء في بيان الحق، ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل، ومحاربة الفكر المتطرف، داعياً إلى تضافر الجهود والتعاون بين العلماء والمؤسسات الدينية لإبراز الصورة النقية للإسلام دين الرحمة والمحبة والوئام والتسامح.

من جانبهم، ثمن المستضافون في البرنامج الجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين ،والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، و أعربوا عن إعجابهم بما شاهدوه من خدمات وجهود مقدمة لهم منذ وصولهم وخلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.