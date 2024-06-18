“وزير الشؤون الإسلامية” يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

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رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1445ه، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.

وأكد معاليه في تصريح صحفي أن ما تحقق من نجاح في الحج لهذا العام هو امتداد للنجاحات المتواصلة التي تدير فيها المملكة منظومة الحج بكل احترافية، مشيراً إلى أن المملكة منذ تأسيسها سخرت الإمكانات كافةً؛ لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وقدم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -رعاهما الله- على الدعم والمساندة لأعمال وبرامج الوزارة كافةً، التي تخدم الحجاج والمعتمرين وأسهمت في التيسير على ضيوف الرحمن وإرشادهم إلى أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، إلى جانب تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي استضاف 3322 حاجاً وحاجةً من 88 دولة على نفقة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وحظي بنجاح كبير وإشادة واسعة محلياً ودولياً.