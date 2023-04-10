وزير الشؤون الاسلامية يشيد بمعرض “بينالي للفنون الإسلامية”

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زار معالي وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، معرض “بينالي الفنون الإسلامية 2023″، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، والمقام على أرض صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وذلك ضمن الجهود الثقافية المقدمة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتعريفهم بتاريخ المملكة الحضاري.

وتجول في أروقة المعرض التي ضمت نفائس ونوادر مقتنيات التُحف الإسلامية التي لم يسبق عرضها من قبل، ونفائس ثمينة من الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، كباب ومفتاح الكعبة المشرفة، ومقتنيات أثرية من المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ومخطوطات قرآنية، إضافةً إلى نموذج مخطوط للمصحف الشريف من الذهب الخالص، و آخر من أقدم القطع الموجودة في العالم من ناحية التاريخ الإسلامي، والعمود الداخلي للكعبة المشرفة الذي يعود تاريخه لزمن الصحابي عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه-، وعدد من الأعمال الخشبية والمعدنية، وقطع أثرية وتُحف ومجسمات تاريخية جُلِبَت من متاحف عالمية.

وأثنى معاليه في ختام زيارته ــ على التميز الذي يقدمه المعرض، مؤكداً أن الموقع الجغرافي للمملكة يحتضن إرث تاريخي عريق، منوها بالجهود التي تبذلها القيادة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وجهود وزارة الثقافة في إبراز الوجه الثقافي والحضاري المشرق للمملكة.