وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري

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رأس معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بمقر الصندوق بالرياض، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق العقاري للعام الحالي بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام 2023 من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة.

كما اطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء والتي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI)، إضافة إلى تقارير عن اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستثمار، ولجنة الحوكمة، والمخاطر، والالتزام.

ووافق المجلس على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين ” تطوير”، والذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية، بما يسهم في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وثمّن مجلس الإدارة الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الجاري.