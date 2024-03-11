وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك

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رفع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خالص التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، والأمة الإسلامية والشعب السعودي، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد معاليه على أن هذه المناسبة الكريمة تأتي والمملكة –بفضل الله- ثم بجهود ودعم القيادة الرشيدة تنعم بوافر الأمن والأمان والاستقرار، وبمنجزات مستمرة على كافة الأصعدة، ما انعكس أثرها على حياة المواطن والمقيم على حد سواء.

ودعا معاليه، الله – عزَّ وجل – أن يهلّ الشهر الكريم باليمن والخير والبركات، وأن يوفق الجميع لصيامه وقيامه، وأن يجعله شهر خير على المملكة في ظل القيادة الرشيدة؛ لتواصل مسيرة التطور والنماء.